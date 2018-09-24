FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden önce Amerika'ya giderek FETÖ elebaşı Gülen'in yanına sığınan Hakan Şükür, gündemdeki af tartışmalarından umutlanmış olsa gerek.

Galatasaray'ın Aksihar'a 3-0'lık ağır bir skorla yenilmesinin ardından tweet atmaya başlayan Hakan Şükür, Türkiye'deki futbol yorumcularını eleştirdi.,

"KEŞKE YORUM YAPSAK..."

Şükür, "Keşke bir yerlerde yorum yapsak da, kelimelere sığmayacak fikirlerimizi sunarak futbolseverlere, ülkedeki yorumculara ve gençlere futbolun kendilerine dayatılan şeyler gibi olmadığını anlatabilseydik." ifadelerini kullandı.