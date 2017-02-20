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FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede

FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan eski hakim Gündoğdu ile eski savcılar Çimen ve Sarıkaya, Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

20.02.2017 - 11:00
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FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede

'Selam Tevhid' soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve Kayaşehir'de gözaltına alınan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Hakan Fidan'ı 7 Şubat 2012 tarihinde ifadeye çağıran firari savcı Sadrettin Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, Çevik Kuvvet'e bağlı araçla Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede

FETÖ'CÜ HAKİM VE SAVCILAR İFADE VERİYOR

"Selam Tevhid" soruşturmasında binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki davada sanık olarak yer alan 3 kişi SEGBİS sistemiyle ifade verecek.

FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede

FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede

FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede

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