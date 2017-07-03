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FETÖ'cü hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski hakim, Edirne'den Yunanistan'a kaçmak istedi.

03.07.2017 - 15:51
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Mardin’in Derik İlçe adliyesinde görevli iken, İstanbul’un Küçükçekmece İlçe adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne atanan ve KHK ile görevinden ihraç edilen eski hakim Özgür Kuru'nun Yunanistan'a kaçmak için ilçeye bağlı Hacı Köyü’ndeki bir evde saklandığını belirledi.

YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla Özgür Kuru'yu  yakalayarak, gözaltına aldı. Kuru, İpsala Cumhuriyet Savcılığı’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Özgür Kuru, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Silivri Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

FETÖ'cü hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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