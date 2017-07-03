FETÖ'cü hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memur maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Yeni maaşları sizler için hesapladık.

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Murat Bardakçı: Ayasofya cami olmalı

Ayasofya üzerinde yapılan 'Cami mi olmalı müze olarak mı kalmalı' tartışmaları devam ederken Murat Bardakçı'dan bir çıkış daha geldi.