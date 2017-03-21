FETÖ'cü hakimin serbest bırakılmasını isteyen BM'ye yanıt

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, UCM Mekanizmasının "Akay'ın aleyhindeki tüm hukuki işlemlerin sona erdirilmesi ve derhal serbest bırakılması" talimatına BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupla yanıt verdi.

FETÖ'DEN TUTUKLANDIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Mektupta, hukukun üstünlüğü ve uluslararası taahhütlerine son derece önem veren bir ülke olarak Türkiye'nin Akay'ın tutuklanmasıyla ilgili "çarpıtmalara" açıklık getirmek istediğini belirten Sinirlioğlu, bu kişinin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'nün üyesi olduğu iddiaları üzerine tutuklandığına dikkati çekti.

Akay'a yönelik suçlamaların UCM'deki göreviyle ilgili olmadığına değinen Sinirlioğlu, onun BM görevi dışındaki faaliyetlerinin dokunulmazlık kapsamına girmeyeceğini ve Türk Ceza Kanunu'na göre Türkiye'de işlenen suçlar nedeniyle cezalandırılabileceğini bildirdi.

"YETKİLERİNİ KÖTÜYE KULLANAN BİR MEKANİZMA" VURGUSU

Sinirlioğlu, Türkiye'yi Akay'ın da baktığı Ruanda'daki savaş suçları davasını geciktirmekle suçlayan UCM Mekanizmasının Türkiye'ye "Akay'ın aleyhindeki tüm hukuki işlemleri sona erdirmesi ve onu derhal serbest bırakması" gibi bir talimat verme yetkisinin olmadığını kaydetti.

UCM'nin Akay'ın serbest bırakılması talimatını BM Güvenlik Konseyine taşıyarak görev tanımını aştığına dikkati çeken Sinirlioğlu, Türkiye'nin bağımsız yargısına "alenen ve endişe verici bir şekilde müdahalede bulunulduğunu" belirtti.

Türkiye'nin "yetkilerini kötüye kullanan bir mekanizma"nın talimatını yerine getirmeyeceğini aktaran Sinirlioğlu, söz konusu talimatın "hükümsüz" ve "geçersiz" olduğunu ifade etti.