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FETÖ’cü iki öğretmen Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne’de FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 2 öğretmen, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçarken yakalandı

06.02.2017 - 15:43
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FETÖ

Edirne’de FETÖ/PDY ile bağlantısı nedeni ile meslekten ihraç edilen öğretmenler ve bir şüpheli şahıs, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçerken sınır birlikleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplere teslim edilen şüphelilerin 2’sinin FETÖ/PDY ile bağlantıları nedeni ile meslekten ihraç edilen öğretmenler olduğu bildirildi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİLER

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan öğretmenlerden Recep B.’nin 1 Eylül kararnamesiyle, Hüseyin Ş.’nin ise 22 Kasım kararnamesi ile meslekten ihraç edildiği ve denetimli serbestlik kararı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildiği belirtildi. Diğer şüpheli şahıs M.D.’nin ise FETÖ/PDY ile bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan Recep B., Hüseyin Ş. ve M.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.

FETÖ’cü iki öğretmen Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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