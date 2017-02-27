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FETÖ'cü iş adamı Hüseyin Hersek yakalandı

Kırklareli'nde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan, Hüseyin Hersek İstanbul'da saklandığı evde yakalandı.

27.02.2017 - 10:59
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgüt yapılanmasında örgütle alakası bulunduğu tespit edilen bir şirketin mütevelli heyeti üyesi Hüseyin Hersek'in İstanbul'da saklandığı bilgisine ulaştı.

4 AYDIR SAKLANIYORDU

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda, yaklaşık 4 aydır saklanan Hersek'i gözaltına aldı.

Emniyete gelişinde polis aracından inen Hersek'in yürümekte zorluk çektiği ve koltuk değneği kullandığı gözlemlendi.

Hersek'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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