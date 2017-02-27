FETÖ'cü iş adamı Hüseyin Hersek yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgüt yapılanmasında örgütle alakası bulunduğu tespit edilen bir şirketin mütevelli heyeti üyesi Hüseyin Hersek'in İstanbul'da saklandığı bilgisine ulaştı.
4 AYDIR SAKLANIYORDU
Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda, yaklaşık 4 aydır saklanan Hersek'i gözaltına aldı.
Emniyete gelişinde polis aracından inen Hersek'in yürümekte zorluk çektiği ve koltuk değneği kullandığı gözlemlendi.
Hersek'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.