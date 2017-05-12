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FETÖ'cü iş adamları için iddianame hazır

FETÖ’nün finansal kaynaklarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 137 FETÖ'cü iş adamı hakkında iddianame hazırlandı.

12.05.2017 - 14:29
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirkette usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle eski Boydak Holding ve Kaynak Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 40'ı tutuklu 137 şüpheli hakkında 5 yıldan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

FETÖ'cü iş adamları için iddianame hazır

137 ŞÜPHELİ İÇİN 5 YILDAN 25 YILA KADAR HAPİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 137 şüpheli hakkında 5 yıldan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

121 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından İsmet Bozkurt tarafından FETÖ'nün himmet ve finansman ayağına yönelik Tuna Shopping, Yumurcak TV, Metropol Lisans, Merkür Ev Aletleri, Nil Su Arıtma (water life) firmalarını barındıran Dünya Pazarlama AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

FETÖ'cü iş adamları için iddianame hazır

Soruşturma sonucunda aralarında eski Boydak Holding yöneticileri Memduh Boydak, Bekir Boydak ve Mahmut Sami Boydak'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 137 şüpheli hakkında hazırlanan 121 sayfalık iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Atıf Salih Yiğit, Fatih Avvuran, Fevzi Gürses, İbrahim Balcı, İsa Kalaycıoğlu, Nihat Özdemir, Nureddin Gonca, Necat Gonca ve Nurfan Kartal'ın, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 10 ile 15 ve "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak" suçundan da 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

FETÖ'cü iş adamları için iddianame hazır

Aralarında eski Boydak Holding ve Kaynak Holding yöneticilerinin de bulunduğu 125 şüphelinin, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 5 ile 10 ve "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak" suçundan da 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, şüpheliler Memduh Boydak ve Bekir Boydak ile Sedat Yetişkin'in ise "terör örgütleri veya teröristlere fon sağlamak ve toplamak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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