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FETÖ'cü itibarını istedi, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı

FETÖ davasında yargılanan eski komiser Aydın Erbaş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

06.06.2017 - 15:13
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FETÖ'cü itibarını istedi, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası merkez Yakutiye ilçesindeki Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'nde komiser olarak görev yapan Aydın Erbaş, 23 Ağustos 2016 tarihinde tutuklandı.

Erbaş hakkında hazırlanan  iddianamede, itirafçı olan sohbet imamlarının ifadelerine yer verildi. İtirafçı imam, Aydın Erbaş'ın kendisinin verdiği sohbet toplantılarına katıldığını ve örgüte himmet verdiğini söyledi.

BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen Aydın Erbaş hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Aydın Erbaş, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmada suçlamaları reddetti.

"İTİBARIMIN İADE EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Son sözü sorulan Aydın Erbaş, "İtibarımın iade edilmesini istiyorum. 11 aydır tutukluyum. Aile düzenim bozuldu ve çocuklarıma çok üzülüyorum. İtibarımı ve beraatimi istiyorum, suçsuzum" diye konuştu.

Erbaş'ın avukatı Özkan Erduman da, "Müvekkilim 15 Temmuz'da ölse, şehit sayılacaktı. Oysa şimdi terörist olarak anılıyor" dedi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Aydın Erbaş'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasın verdi. Mahkeme, hükümle birlikte Erbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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