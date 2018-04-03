taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.442
USD
3,9794
EURO
4,8990
ALTIN
171,21
PETR
67,8100

FETÖ'cü itirafı: Kosova başbakanının çocukları okulumuzda

MİT'in Kosova'daki FETÖ operasyonuna Başbakan Haradinaj'ın tepkisinin nedeni ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 06:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
FETÖ'cü itirafı: Kosova başbakanının çocukları okulumuzda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova Başbakanı Haradinaj'a yönelik "Kimin talimatıyla bu adımı attın" sözleri sonrası, FETÖ'nün eğitim imamı firari Hasan Demir'in itiraf gibi açıklaması ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLERİN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Kosova Başbakanı, Türkiye'ye teslim edilen FETÖ'cülerin meclis önünde bekleyen ailelerini ziyaret etmiş, bundan sonra bu tür olayların yaşanmayacağının sözünü vermişti.

FETÖ'cü itirafı: Kosova başbakanının çocukları okulumuzda

"ÇOCUKLARI OKULLARIMIZDA ÖĞRENCİ"

Hasan Demir'in internet üzerinden verdiği röportaj ise itiraf niteliğinde:

"Kosova Meclis Başkanı'nın, Başbakan'ın ve bir çok yetkilinin çocukları hâlen bizim okullarımızda öğrenci."

FETÖ'cü itirafı: Kosova başbakanının çocukları bizim okulda

FETÖ'cü itirafı: Kosova başbakanının çocukları okulumuzda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

21
BBC sunucusu canlı yayında Can Dündar'ı rezil etti

BBC sunucusu canlı yayında Can Dündar'ı rezil etti

99
Cep telefonu hayatını kurtardı

Cep telefonu hayatını kurtardı

22
FETÖ'cü itirafı: Kosova başbakanının çocukları okulumuzda

FETÖ'cü itirafı: Kosova başbakanının çocukları okulumuzda

15
Nedim Şener: Bu ülkede devlet FETÖ'ydü

Nedim Şener: Bu ülkede devlet FETÖ'ydü

26
Afrinli Kürt köylü: Rejim ve PKK sivilleri engelliyor

Afrinli Kürt köylü: Rejim ve PKK sivilleri engelliyor

4
Tokat'ta 61 yıllık itfaiye aracı

Tokat'ta 61 yıllık itfaiye aracı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM