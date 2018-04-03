FETÖ'cü itirafı: Kosova başbakanının çocukları okulumuzda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova Başbakanı Haradinaj'a yönelik "Kimin talimatıyla bu adımı attın" sözleri sonrası, FETÖ'nün eğitim imamı firari Hasan Demir'in itiraf gibi açıklaması ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLERİN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Kosova Başbakanı, Türkiye'ye teslim edilen FETÖ'cülerin meclis önünde bekleyen ailelerini ziyaret etmiş, bundan sonra bu tür olayların yaşanmayacağının sözünü vermişti.

"ÇOCUKLARI OKULLARIMIZDA ÖĞRENCİ"

Hasan Demir'in internet üzerinden verdiği röportaj ise itiraf niteliğinde:



"Kosova Meclis Başkanı'nın, Başbakan'ın ve bir çok yetkilinin çocukları hâlen bizim okullarımızda öğrenci."

FETÖ'cü itirafı: Kosova başbakanının çocukları bizim okulda