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FETÖ'cü kadın aracın gizli bölmesinden çıktı

Artvin'de FETÖ üyeliğinden aranan kadın şüpheli, gizli bölmesine saklandığı otomobille Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

27.02.2017 - 22:40
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Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri,  istihbarat çalışmaları neticesinde Gürcistan uyruklu Aslan Vashakmadze'nin, Sarp  Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçak geçişlere aracılık ettiğini belirledi.

Yaklaşık bir hafta önce Vashakmadze ve aracını takibe alan ekipler,  Sarp Sınır Kapısı gümrük sahasına gelen otomobili kontrolden geçirdi.

Güvenlik güçlerince yapılan detaylı aramada aracın arka koltuğunun  altındaki yakıt deposunu kaplayan saca yeni kaynak yapıldığı belirlendi.

FETÖ'cü kadın aracın gizli bölmesinden çıktı

GİZLİ BÖLMEDEN ŞÜPHELİ KADINI ÇIKARDILAR

Kaynak noktalarını çekiçle ayıran ekipler, oluşturulan gizli bölmeye cenin şeklinde saklanmış kadın buldu. Gözaltına alınan kadının, FETÖ/PDY üyeliğinden yakalama kararı bulunan  H.T.K. olduğu tespit edildi.

Gürcistan uyruklu sürücü Vashakmazde sınır dışı edildi, H.T.K. ise  emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

FETÖ'cü kadın aracın gizli bölmesinden çıktı

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