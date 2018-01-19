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FETÖ'cü kadın banka kartının çipini yutarken yakalandı

Kırşehir'de, FETÖ'nün kadın üyelerinin kaldığı gaybubet evinde, örgütün gizli haberleşmesine yönelik deliller ele geçirildi.

AA | 19.01.2018 - 11:51..
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FETÖ'cü kadın banka kartının çipini yutarken yakalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde örgütün kadın üyelerinin kaldığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan eve 13 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Operasyonda, üniversiteden mezun olmaları ve aileleri başka şehirlerde yaşamasına rağmen kentte kalmaya devam ettikleri belirlenen 4 kadın gözaltına alındı.

Örgütün Kırşehir'deki kadın yapılanmasının organize edildiği değerlendirilen evde yapılan aramalarda özellikle gizliliğe dayalı özel önlemler alındığı belirlendi.

Mutfakta arama yapan ekipler, çamaşır makinesinin deterjan bölümüne saklanmış cep telefonu ile bir SIM kart, kombinin havalandırma borusunun yanına gizlenmiş tablet bilgisayar buldu.

Örgütün üst yöneticileriyle irtibat kurulması için kullanıldığı değerlendirilen telefon, SIM kart ve tablet bilgisayar, teknik incelemeye alındı.

BANKA KARTININ ÇİPİNİ YUTMAYA ÇALIŞTI

Operasyon sırasında evi giren polis ekipleri, ilginç bir olayla da karşılaştı. Polislerin geldiğini anlayan kadınlardan B.G, bir odaya girerek kapıyı kilitledi. Banka kartını kırarak parçalarını pencereden atan B.G, kartın çip kısmını yutmak istediği sırada yakalandı.

Örgüt üyeleri arasında para transferinin sağlandığı düşünülen kartın kırık parçaları bahçeden toplanarak incelemeye alındı.

Ekipler, binanın bahçesinde de üzerinde cep telefonu numaraları ve karşılarında sadece isimlerin olduğu 3 not kağıdı buldu. Kadınlarla irtibat sağlayan kişilere ait olduğu tespit edilen bu numaraların, önlem amacıyla cep telefonlarına kaydedilmediği belirlendi.

Evde ayrıca 8 çantada farklı miktarlarda para bulundu. Kırşehir'de FETÖ'den yargılanan örgüt mensuplarının ailelerine dağıtılmak üzere ayarlandığı değerlendirilen paraya da el konuldu.

Evin mutfağı ve odalarında poşetlerdeki metal paralar da dikkati çekti. Her poşette farklı miktarlarda metal para bulunduğu tespit edildi. Zanlı kadınlar, sorgularında, paraları rüyalar için kullandıklarını, kötü rüya gördüklerinde dolu poşetten bir miktar para alarak boş poşete koyduklarını, bu sayede kötü rüyanın etkisinden kurtulacaklarına inandıklarını söyledikleri öğrenildi.

FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer aldıkları ve gizlendikleri evde örgütsel faaliyetleri devam ettirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve 16 Ocak'ta mahkemeye çıkarılan zanlılardan B.G, N.S. ve H.B. tutuklanmış, H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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