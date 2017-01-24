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FETÖ'cü kaymakamlar soru çaldıklarını itiraf etti

Tokat'ta yapılan FETÖ soruşturmasında ifadesi alınan 15 kaymakam, girdikleri sınavı soru çalarak kazandıklarını söyledi.

24.01.2017 - 16:42
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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mülkiye yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

SINAVDAN BİR GÜN ÖNCE SORULAR VE CEVAPLAR GETİRİLMİŞ

Toplamda 44 kaymakamın tutuklandığı soruşturmada, 40 kaymakamın ise etkin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Yürütülen soruşturmada alınan ifadeler ise örgütün yapısını deşifre etti. Örgüt üyeleri tarafından 'mahrem hizmeti' olarak adlandırılan 'A tipi memur evleri'nde kaymakam adaylarına, sınavdan bir gün önce soruların cevapları ile getirildiği belirlendi.

SORULARI TEMİN EDEREK BAŞARILI OLMUŞLAR

Ayrıca 15 itirafçı kaymakam, sınavda soruları temin edilerek başarı sağladıklarını itiraf etti. Ayrıca bir kaymakam adayının, A tipi memur evleri'nde kendisine altı farklı sınav sorusunun cevapları ile birlikte geldiğini ve kendisinin kaymakamlığı seçtiğini söyledi.

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