FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın yalanını ortaya çıkaran belge

Geçtiğimiz yıl, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunan ancak millet iradesiyle hüsrana uğrayan FETÖ'cü hainlerin yalanları bir bir ortaya çıkıyor.

"GÜLEN'İ TANIMIYORUM"

Darbe gecesi Akıncı Üssü'nde rütbeli askerlerin selam verdiği ve 16 Temmuz günü üs yakınlarında tarlada yakalanan 15 Temmuz'un tepe isimlerinden Kemal Batmaz, Akıncı Üssü Davası'nda "Ben ne Pensilvanya'ya gittim ne orada bir şey onaylattım ne de bu mevzu ile ilgili bir talimat aldım. Yapıldı denen toplantılara iştirak etmedim." diyerek hakkındaki iddiaları görüntüler olduğu halde reddetmişti.

Aynı Batmaz savcılık ifadesinde de FETÖ elebaşı Gülen'i basından tanıdığını ve kendisiyle hiç görüşmediğini iddia etmişti.

YALANI ÇÜRÜTEN BELGE

ABD İç Güvenlik Bakanlığının 8 Eylül 2017'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği belgeler, Kemal Batmaz'ın FETÖ elebaşı Gülen'i tanımadığı yönündeki ifadalerini çürüttü.

Belgeler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Genelkurmay Ana Karargah davasının görüldüğü 17. Ağır Ceza Mahkemesine delil olarak iletildi.



Belgenin büyük halini görmek için üzerine tıklayınız...

Belgede, Batmaz'ın 1 Ocak 2016'da ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark Havaalanı'ndaki sorgulamasına yer verildi.

Buna göre, ABD'ye çok sık gidip geldiği görülen ve üzerinde 7 bin ABD doları bulunan ve sorguya alınan Batmaz'a bu parayı nerede kullanacağı soruldu.

Üzerindeki parayı ABD'deki harcamalarında kullanacağını belirten Batmaz, kendisini İsmail Çelik isimli arkadaşının karşılayacağını, bir gece Riviera adlı otelde, ardından da Yavuz Ulusoy isimli arkadaşıyla "İmam Muhammed Fetullah Gülen" ile kalacağını belirtti.

BELGENİN ÖNEMİ

Amerika'dan gelen bu belge; 15 Temmuz'un yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki en önemli isim olan Kemal Batmaz'ın Fetullah Gülen'le ilişkisini belgelemesi açısından büyük önem taşıyor.



Belgenin büyük halini görmek için üzerine tıklayınız...



