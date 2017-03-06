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FETÖ’cü kurum müdürlerine operasyon

FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında içerisinde kurum müdürlerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

06.03.2017 - 11:25
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FETÖ

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli Kahramanmaraş, Edirne ve Konya illerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişi içerisinde halen görevde bulunan kurum müdürleri yer alıyor.

11 GÖZALTI

Operasyon kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyit Ahmet B., Adıyaman Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Müdürü Hüseyin Ç., Tut Mal Müdürü Osman Nuri K., Edirne Milli Eğitim Şube Müdürü G.D.,kurum müdürlerine sohbet imamlığı yaptığı iddia edilen öğretmen A.G’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ev ve çalıştıkları kurumlarda polis arama yaparak bilgisayarlara el koydu. Şahıslar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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