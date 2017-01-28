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FETÖ'cü Mehmet Ekinci tutuklandı

Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

28.01.2017 - 14:34
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FETÖ'cü Mehmet Ekinci tutuklandı

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında aranan FETÖ'cü hakim Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalanmıştı.

POLİSLERE "BEN HAKİMİM BANA DOKUNAMAZSINIZ" DEMİŞTİ

Gözaltına alınan Ekinci, polisleri karşısında görünce, "Ben hakimim, bana dokunamazsınız. Avukatımı istiyorum." demiş, polisler ise "O eskidendi. Şimdi terör örgütü soruşturmasından şüphelisiniz." karşılığını vermişti.

TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçesi ile tutuklandı.

FETÖ'cü Mehmet Ekinci yakalandı VİDEO

FETÖ'cü Mehmet Ekinci tutuklandı

FETÖ'cü Mehmet Ekinci tutuklandı

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