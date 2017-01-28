FETÖ'cü Mehmet Ekinci tutuklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam borcunun 386 milyon 741 bin 96 lira olduğu açıklandı.

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CHP'li vekilden 'haberleşme giderleri' açıklaması

Telefonla konuşma ve seçmene gönderdiği mektupların faturası 1 milyon 200 bin lira tutan CHP'li vekil, bunun kendi hakkı olduğunu savundu.