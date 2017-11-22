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FETÖ'cü müdürlerin eşlerine tutuklama kararı

17-25 Aralık darbe girişimini gerçekleştiren 4 eski polis müdürünün ByLock kullandıkları tespit edilen eşleri de tutuklandı.

22.11.2017 - 06:23
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Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, şifreli mesajlaşma programı ByLock'ta grup kurarak mesajlaştıkları iddia edilen 5'i kadın 6 kişi gözaltına alınmıştı.

FETÖ'cü müdürlerin eşlerine tutuklama kararı

4 KİŞİ TUTUKLANDI

17/25 Aralık sürecinin kilit ismi tutuklu eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın eşi Esra Filiz Saygılı ile yine tutuklu eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy' un eşi Sümeyya Aksoy, Emniyet Amiri Kürşat Durmuş'un eşi Fatmagül Durmuş, Emniyet Amiri Said Gök'ün eşi Hatice Gök, eski İstanbul İstihbarat Şube müdürlerinden Mesut Yılmaz'ın eşi Huri Yılmaz ile İsmail Avcı'nın emniyetteki işlemleri sona ererek Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından 6 şüpheli de 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hatice Gök ve İsmail Avcı serbest bırakılırken diğer 4 şüpheli tutuklandı.

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