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FETÖ'cü Mustafa Özcan'ın oğlu Enes Özcan tutuklandı

Gülen'in ölmesinden sonra örgütün başına geçeceği söylenen Mustafa Özcan'ın oğlu cezaevine gönderildi.

21.10.2017 - 13:16
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FETÖ'cü Mustafa Özcan'ın oğlu Enes Özcan tutuklandı

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ, darbenin püskürtülmesiyle örgüt üyelerini yurt dışına kaçırmaya başladı.

FETÖ'NÜN 2. İSMİNİN OĞLU

Yürütülen soruşturmalarda örgütün kritik isimleri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son olarak çok kritik bir isim daha yakalandı.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünden sonra örgütün 1 numarası olması beklenen Mustafa Özcan'ın oğlu Enes Özcan, İstanbul'da yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'cü Mustafa Özcan'ın oğlu Enes Özcan tutuklandı

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