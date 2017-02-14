taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.821
USD
3,6537
EURO
3,8802
ALTIN
144,19
PETR
56,0600

FETÖ'cü öğretmenin hakimden sevgililer günü isteği

Kütahya'da FETÖ'den yargılanan bir şüpheli, hakime "Sevgili eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" dedi.

14.02.2017 - 12:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

fetö

Kütahya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10’u tutuklu 11 sanığın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları başladı.

Eşiyle birlikte yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski öğretmen A. K. (45) ile tutuksuz yargılanan ev hanımı eşi T.K. da (38) ilk kez hakim karşısına çıktı.

A.K.'NİN SEVGİLİLER GÜNÜ İSTEĞİ

A.K., ifadesinde, "Örgüt üyeliği ile ilgili olarak üzerime atılan suçu kabul etmiyorum. Ben sadece öğretmenlik görevimi yaptım. İyi öğrenciler yetiştirmek için çaba harcadım. Telefonlarımıza da ByLock denilen programı yüklemedik ve kullanmadık. Sevgili eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, A.K.’nin tahliye talebini kabul etmeyerek tutukluluk halinin devamına karar verdi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

Ivanka Trump'ın Trudeau hayranlığı

44
Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor

463
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

79
İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

9
Trump'ın danışmanı istifa etti

Trump'ın danışmanı istifa etti

12
Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

10
Trabzon'da kızların kavgası kamerada

Trabzon'da kızların kavgası kamerada

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM