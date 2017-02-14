FETÖ'cü öğretmenin hakimden sevgililer günü isteği

Kütahya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10’u tutuklu 11 sanığın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları başladı.

Eşiyle birlikte yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski öğretmen A. K. (45) ile tutuksuz yargılanan ev hanımı eşi T.K. da (38) ilk kez hakim karşısına çıktı.

A.K.'NİN SEVGİLİLER GÜNÜ İSTEĞİ

A.K., ifadesinde, "Örgüt üyeliği ile ilgili olarak üzerime atılan suçu kabul etmiyorum. Ben sadece öğretmenlik görevimi yaptım. İyi öğrenciler yetiştirmek için çaba harcadım. Telefonlarımıza da ByLock denilen programı yüklemedik ve kullanmadık. Sevgili eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, A.K.’nin tahliye talebini kabul etmeyerek tutukluluk halinin devamına karar verdi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.