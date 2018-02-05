taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.853
USD
3,7780
EURO
4,6852
ALTIN
162,11
PETR
67,6000

FETÖ'cü okul yöneticisi için Gürcistan'a iade talebi

Geçen yıl Tiflis'te tutuklanan Mustafa Emre Çabuk'un Türkiye'ye iadesi için Tiflis Şehir Mahkemesine başvurulduğu bildirildi.

AA | 05.02.2018 - 23:03..
  1. Haberler
  2. Dünya

Başsavcılığın resmi internet sitesinde yer verilen açıklamada, geçen yıl 24 Mayıs'ta tutuklanan Çabuk'un, Türkiye ve Gürcistan arasındaki uluslararası anlaşma gereği Türk tarafına iadesi için Tiflis Şehir Mahkemesine başvurulduğu belirtildi.

Çabuk'un mülteci statüsü ve sığınma talep etmesine rağmen bu hakların verilmediği kaydedilen açıklamada, "Dolayısıyla uluslararası anlaşmalar ve Gürcistan'ın iç hukuku ve yasalar gereği bu şahsın iade edilmesini engelleyecek bir durum bugün artık ortada kalmadı." ifadelerine yer verildi.

FETÖ'cü okul yöneticisi için Gürcistan'a iade talebi

KARARA BAĞLANACAK

Tiflis Şehir Mahkemesinin, Çabuk'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili kararı görüşmek üzere yakın zamanda toplanması bekleniyor.

Türkiye'nin, FETÖ şüphelisi Çabuk'un iadesi için Gürcistan'a yaptığı başvuruda, zanlının FETÖ'nün talimatıyla Gürcistan'daki Demirel Koleji'nin hisselerini satmak veya saklamaktan arandığı belirtilmişti.

Gürcistan hükümeti, 8 Temmuz'da Çabuk ve ailesinin sığınma talebini reddetmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

84
İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak

İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak

293
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

428
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

70
CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

98
MHP, Kars Belediye Başkanı'nın istifasını istedi

MHP, Kars Belediye Başkanı'nın istifasını istedi

76
CHP'nin PM oylamasına Selin Sayek Böke damga vurdu

CHP'nin PM oylamasına Selin Sayek Böke damga vurdu

306
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM