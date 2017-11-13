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FETÖ'cü Pekin, senaryolarını örgüt elebaşına onaylatmış

FETÖ'nün sözde tiyatrocular imamı, senaryolarını ilk önce FETO'ya izleterek onaylattığı ortaya çıktı.

13.11.2017 - 14:26
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gizli bir tanığın ifadesi doğrultusunda başlattığı soruşturma kapsamında örgütün "Gürcistan ve entelektüel yapılanması"na yönelik İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan tiyatrocu Ömer Pekin'e ilişkin ayrıntılar dikkat çekti.

FETÖ'cü Pekin, senaryolarını örgüt elebaşına onaylatmış

ATALAY DEMİRCİ DE VAR, EKREM DUMANLI DA

Senaryosunu kendisinin yazdığı "Ortaya Karışık" adlı oyunu komedyen Atalay Demirci ile birlikte örgütün "Al-i Heyet" olarak adlandırdığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Barbaros Kocakurt ve Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu Pensilvanya'daki bir salonda sahnelediği belirlenen Pekin'in, örgüt hiyerarşisinde Atalay Demirci'nin üstü pozisyonunda olduğu ileri sürüldü.

TRT'DE YAYINLANMIŞ

Pensilvanya'da oynanan oyunun daha sonra "Kuklagiller" ismiyle TRT ve bir özel televizyon kanalında FETÖ'nün girişimleriyle yayınlatıldığı tespit edilirken, Pekin'in, Gülen'in hayatından bir kesitin anlatıldığı "Eşrefpaşalılar" isimli filmde rol aldığı ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.

Ömer Pekin'in örgütün basın yayın kuruluşlarında görev yaptığı, örgüte ait kapatılan Dünya Radyo olarak bilinen Küre yayıncılık AŞ'nin de ortağı olduğu, bu şirket adına kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu tespit edildi.

TALİMATLA TİYATRO KURMUŞ

ABD'de örgüt elebaşı Gülen'le görüşen Pekin'in Dünya Radyo Tiyatro ekibi ve İstanbul FKM Tiyatrosu'nu da yine örgütten aldığı talimat doğrultusunda kurduğu öne sürüldü.

Pekin'in sanat camiası ile yakından ilgilendiği, örgüte yakın yeni kişilerin meşhur olmasını sağlamak için çalıştığı, diğer çevrelere şirin görünmek için verilen ödül organizasyonlarında yer aldığı ileri sürüldü.

OYUNLARI ÖNCELİKLE ELEBAŞINA GÜLENE İZLETMİŞ

Gizli tanığın verdiği ifadelerde, "Ortaya Karışık" ve "İstasyon" gibi oyunlarla örgüt propagandasının yapıldığı, oyunları ilk olarak FETÖ elebaşı Gülen'in izlediği bilgisi yer aldı.

Oyunları ilk olarak izleyen Gülen'in onay vermesi durumunda Türkiye'nin çeşitli illerine turneler düzenlendiği ve bu oyunların özellikle örgütün okullarındaki öğrencilerin zorla getirildiği salonlarda gösterildiği ileri sürüldü.

Gizli tanığın "Bu oyunların izletilmesindeki amaç ise örgüt mensuplarının yapıya bağlılığını artırmak, şevklerinin artması ve örgütün diğer kişilere güzel gösterilerek yeni elemanlar ve maddi kaynak kazanılmasını sağlamaktı. Bu oyunlara illerdeki örgüt mensuplarının çocukları bile zorunlu olarak götürülüyordu." ifadeleri dikkati çekti.

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