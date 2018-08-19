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FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

Pilot teğmen olarak eğitimini tamamladığı dönemde tek kadın pilot olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Yıldırım'ın diğer kadın adayları iftira atarak elettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 10:06..
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FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

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Türkiye’nin ilk savaş pilotu olarak günlerce konuşulan ve İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üssü pilotaj eğitimini tamamlayan FETÖ'cü Kerime Yıldırım’ın kendisi ile birlikte eğitim alan diğer bayan pilot adayları tipik Fetullahçı yöntemle ekarte ettiği ortaya çıktı.

DİĞER KADIN ADAYLARA İFTİRALAR ATIP ELETTİ

FETÖ'cü Yıldırım, diğer kadın adaylar için “ahlak dışı, cinsellik içerikli” iftiralar atarak elenmelerine sebep oldu.

Böylece 2008 yılında A devresi pilot teğmen olarak eğitimi tamamlayan 48 pilottan tek kadın Kerime Yıldırım oldu.

Yıldırım'ın kendisi gibi üstteğmen olan eşi de FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın iftira tuzağı

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