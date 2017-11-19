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FETÖ'cü pilotların tazminat talebine tedbir

FETÖ sanığı pilot ve yakınlarının, geçmiş uçuş tazminatlarını almak için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdukları ortaya çıktı.

19.11.2017 - 08:08
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FETÖ'cü pilotların tazminat talebine tedbir

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; aralarında 15 Temmuz gecesi bombalı saldırıları gerçekleştiren pilotların da yer aldığı FETÖ sanığı pilotlar ve yakınları, Savunma Bakanlığı'na başvurarak daha önceki uçuşları nedeniyle görevdeyken alamadıkları tazminatların ödenmesini istediler.

FETÖ'cü pilotların tazminat talebine tedbir

TBMM, FETÖ'CÜLERE KARŞI DEVREYE GİRDİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ödemeleri engelleyecek yasal yol araştırırken devreye Meclis girdi. Ankara 2. İcra Dairesi, ‘Alacaklı’ olan TBMM Başkanlığı’nın başvurusu üzerine uçuş tazminatlarına özel bir ‘ihtiyati haciz’ kararı aldı.

Böylece, TBMM'ye yapılan bombalı saldırının 19 milyon 472 bin 380 lira 12 kuruşluk zararına dayanarak, mahkemeden uçuş tazminatlarına tedbir kararı çıkartılmış oldu.

127 KİŞİNİN HAK VE ALACAKLARI DONDURULDU

Kararda, Gölbaşı’nda Özel Harekât Merkezi ve TBMM’yi bombalamakla suçlanan eski pilotlar Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Uğur Uzunoğlu, Müslim Macit başta olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan ihraç edilen çok sayıda eski general de yer aldı.

Bu kararla, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, damadı Hakan Karakuş, Akıncı Üssü’nün eski komutanı Hakan Evrim, atılan generaller Mehmet Dişli, İlhan Talu, Mehmet Partigöç ile öldürülen darbeci Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi ve iki çocuğuyla birlikte 127 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden her türlü hak ve alacakları dondurulmuş oldu.

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