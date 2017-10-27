FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün kalkıştığı hain darbe girişimine yönenlik devam eden mahkemede, tutuklu sanıklar Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hakim karşısına çıktı. Darbe girişimine katıldıkları öne sürülen 7'si eski askeri personel 8 sanığın savunması tamamlandı.

TUTUKLU SANIKLAR MAHKEMEYE KATILDI

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar eski üsteğmen Erdem Aksaray, eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç ile tutuksuz yargılanan Kenan K. katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, kimlik tespitinin ardındanüsteğmen Erdem Aksaray'ın savunma yapmak üzere söz hakkı verdi.

MAHKEME BAŞKANI: "SEN SANIKSIN, BİZE ŞOV YAPMA"

Duruşma salonundaki sanık kürsüsüne gelen Aksaray, tanık kürsüsünü göstererek, "Ben orada savunma yapmak istiyorum. Kahramanlarımın, aslanlarımın yüzüne gözüne bakarak konuşmak istiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Kasapoğlu da sanık Aksaray'a, "Nereden çıktı bu kahramanlık, senin amacın ne? Yakanı kapat, sanık olarak burada bulunuyorsun, ne bu özgüvenin, kişisel görüşünü soran olmadı." yanıtını verdi.

Kasapoğlu, yaşanan diyalogda zaman zaman sözünü bölen Aksaray'ı, "Burası Türkiye Cumhuriyeti Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bize şov yapma. Sen sanık olarak buradasın, üsteğmen olarak değil. Sanık Erdem olarak buradasın." diyerek salondan çıkartılmasını istedi.

Duruşma, Aksaray'ın dışarıya çıkartılmasının ardından diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

"BENİM GÖREVİM SADECE ARAÇLARI GÖNDERMEKTİ"

Tüm sanıkların savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Kasapoğlu, eski üsteğmen Erdem Aksaray'ı tekrar salona alarak savunma yapmasını istedi.

Aksaray, "Özür diliyorum ben hatalıyım" diyerek başladığı savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, şunları savundu:

"Yüzbaşı Sait Arpat beni arayarak tüm kirpilerin hazır olması emrini verdi. Ben de whatsapp gurubundan yazdım ve askerler görevlerinin başına geldi. Benim görevim araçları sadece taburun emrine göndermekti, ben gönderirim onlar planlamasını yapar. Hava soğuk olduğu için içeri geçtik, haberleri izlemeye başladık ve sabaha kadar hiçbir emir vermeden haberleri izledik. Darbe girişimi olduğunu anladık, saat 05.00 civarında uyuyakaldım. O gün taburdan kesinlikle dışarı çıkmadım sadece bana verilen emir gereği araçları gönderdim."

SANIKLARIN AVUKATLARINDAN SAVUNMA

Daha sonra, duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını ileri sürdü. Avukatlar, bu nedenlerle müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini istedi.

Avukatların savunma yapmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sarıkamış 9. Komando Tugayı Lojistik Destek Komutanlığı Ulaştırma Oto Bölüm Komutanlığında görevli olan ve darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan eski üsteğmen Erdem Aksaray, eski uzman çavuşlar Süleyman Top, Mustafa Söğüt, Hakkı Erkan, Bayram Yaman, Tanju Saka, Taşkın Büyüktopaç ile tutuksuz yargılanan uzman çavuş Kenan Küçükdemir "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.