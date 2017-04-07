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FETÖ'cü sanık sahte kimlikle yakalandı

FETÖ'nün Denizli'de finans kaynaklarına yönelik yürütülen davada firari sanık sahte kimlikle yakalandı.

07.04.2017 - 18:46
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FETÖ'cü sanık sahte kimlikle yakalandı

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY finans kaynakları ve il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan firari iş adamı Abdullah Yağcı'nın İstanbul Avcılar'da bir kafede oturduğunun belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

TUTUKLANDI

Sahte kimlikle yakalanan Abdullah Yağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yağcı'nın Denizli'deki iki tekstil firmasının TMSF'ye devredildiği öğrenildi.

67 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" ve "finans kaynakları"na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan TUSKON'un genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ile örgütün sözde 3 il imamının da aralarında yer aldığı 43'ü tutuklu 67 kişi hakkında açılan davada sanıklar hakkında 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen cezalar talep ediliyor.



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