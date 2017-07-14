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FETÖ'cü sanıklar mahkemeye zorla götürüldü

Duruşma adabına aykırı hareket eden ve söz verilmediği halde konuşmayı sürdüren sanıklardan 10'u salondan çıkartıldı.

14.07.2017 - 13:38
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FETÖ'cü sanıklar mahkemeye zorla götürüldü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında sanıklardan bazıları mahkeme adabına aykırı davrandıkları için salondan çıkartıldı.

FETÖ'cü sanıklar mahkemeye zorla götürüldü

MAHKEME SALONUNA ZORLA SOKULDULAR

Mahkemeye girişte de adaba aykırı davranan Haldun Gülmez'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar; Jandarma aracından inip yürüyerek mahkeme salonuna götürülmeyi kabul etmeyerek taşkınlık yaptı. Askerler tarafından zorla götürülen FETÖ'cü sanıklara mahkeme salonu önünde toplanan kalabalık vatandaş grubu tepki gösterdi.

FETÖ'cü sanıklar mahkemeye zorla götürüldü VİDEO

FETÖ'cü sanıklar mahkemeye zorla götürüldü

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen üçüncü duruşmanın ikinci gününde yargılama başladı.

FETÖ'cü sanıklar mahkemeye zorla götürüldü

DURUŞMA ADABINA AYKIRI HAREKET EDEN SANIKLAR DIŞARI ÇIKARILDI

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşma adabına aykırı hareket eden ve söz verilmediği halde konuşmayı sürdüren sanıklardan 10'unu salondan çıkarttı.

FETÖ'cü sanıklar mahkemeye zorla götürüldü

BİRİ VARESTE TUTULMAK İSTEDİ,
DİĞER REDDİ HAKİM TALEBİ...

Aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş'in bulunduğu bazı sanıklar ise vareste tutulma talebinde bulundu. Sanık Muhammet Burak İpek ise reddi hakim talebini iletti.

Taleplerin değerledirilmesi için duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, duruşma disiplinini bozanlar hakkında disiplin hapsi verilmesini ve duruşmada işlenen suçlarla ilgili yasal işlem yapılmasını istedi.

FETÖ'cü sanıklar mahkemeye zorla götürüldü

TALEPLER REDDEDİLDİ

Mahkeme Başkanı Baştoğ, Muhammet Burak İpek’in reddi hakim talebinin, duruşmayı uzatma amacına yönelik ve yerinde olmadığı anlaşıldığından, kabul edilmediğini açıkladı.

Baştoğ, delil değerlendirmesi işlemi göz önünde tutularak bazı sanıkların duruşmadan vareste tutulma taleplerinin de ayrı ayrı reddine oybirliğiyle karar verildiğini söyledi.

Duruşmaya verilen aranın ardından devam edilecek.

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