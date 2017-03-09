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FETÖ'cü Sönmezateş güvenlik konusunda kaygılıymış

Kanlı darbe girişimini gerçekleştiren Yurtta Sulh Konseyi üyesi Gökhan Şahin Sönmezateş, güvenlik konusunda kaygılı olduğunu söyledi.

09.03.2017 - 15:29
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FETÖ'cü Sönmezateş güvenlik konusunda kaygılıymış

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenledikleri ileri sürülen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 12'inci celsesine bugün devam edildi.

İDAM İPİ FIRLATTILAR

Duruşmanın yapılacağı salon önünde ellerinde Erdoğan'ın fotoğrafı ve bayraklarla toplanan kalabalık, cezaevi araçları ile getirilen tutuklu sanıklara 'idam ipi' ve yumurta fırlattı. Kalabalıktan bazı kişilerin bariyerleri asıp, sanıklara saldırmaya kalkışınca polis engel oldu.

FETÖ'cü Sönmezateş güvenlik konusunda kaygılıymış

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FETÖ'CÜLERİN AVUKATI: GÜVENLİK ZAFİYETİ VAR

Davada sanık avukatlarının, "Salon çevresinde güvenlik zafiyeti var. Bilinçli olarak sanıklar halkın içinden geçiriliyor." demeleri üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Art niyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Güvenlik konusunda gerekli yerlere yazı yazacağız." dedi.

FETÖ'cü Sönmezateş güvenlik konusunda kaygılıymış

"KAYGILARIMIZI NE ZAMAN DİKKATE ALACAKSINIZ"

Bunun üzerine sanıklardan, Yurtta Sulh Konseyi üyesi Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ise, "Güvenlik konusunda kaygılarımızı ne zaman dikkate alacaksınız bunu merak ediyorum." dedi.

Daha sonra sanık avukatlarının verdiği dilekçelerin değerlendirilmesi ve kayıt altına alınmasına geçildi.

FETÖ'cü Sönmezateş güvenlik konusunda kaygılıymış

FETÖ'cü Sönmezateş güvenlik konusunda kaygılıymış

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