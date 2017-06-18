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FETÖ'cü subayın maklube sofrasında fotoğrafı ortaya çıktı

Kaynak Holding'in yönetici ve ortaklarına yönelik düzenlenen operasyonda el konulan dijital malzemelerin incelenmesi tamamlandı.

18.06.2017 - 12:00
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 7 Haziran'da FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğin eski ortak ve yöneticilerine düzenlediği operasyonda el koyduğu dijital malzemelerin incelenmesi tamamlandı.

MAKLUBE BAŞINDAKİ ÜNİFORMALI

İnceleme sonucunda, yönetime ait bir bilgisayarda, holdingin burs verdiği üniversite öğrencileri olduğu öne sürülen kişilerin maklube yemeği yerken, bu kişilerden birinin ise subay üniformasıyla fotoğrafı bulundu.

FETÖ'cü subayın maklube sofrasında fotoğrafı ortaya çıktı

"YÖNETİCİLER BOLLUK İÇİNDE"

Başka bir bilgisayarda ortaya çıkartılan arşivde de bir holding çalışanın, üst yöneticilerine, amirlerinin yapmış olduğu olumsuzluk, kayırmacılık, hata ve israfları gören çok sayıda çalışanın örgüte burs ve himmet vermek istemediğini anlattığı bir mail gönderdiği belirlendi.

Mailde, "Bir arkadaş yemekhanede sohbet ederken artık burs vermeyeceğini ve başkalarından da burs istemeyeceğini söyledi. Sebebini sorduğumda ise kendisinin aldığı 2 bin lira maaştan çocuklarının rızkını kesip burs verdiğini ancak kendisinin bu sıkıntıyı çekmesine rağmen yöneticilerin bolluk ve israf içerisinde kendilerini küçük görüp muhatap bile almadıklarını söyledi." ifadesini kullandığı kaydedildi.

RÜYA YALANI

Yöneticilerden birinin 2014 yılında personele attığı mailde, rüyasında "Zümrüdü Anka" kuşu şeklinde gördüğü örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine nasihatta bulunduğunu belirterek, yapılacak operasyonlara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardığı aktarıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 128 şüpheliden 41'i 7 ilde 103 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklanırken 6'sı adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.

62 FİRARİ VAR

Ayrıca, şüphelilerden 14'ünün önceki soruşturmalardan dolayı tutuklu bulunduğu, 11'inin ise yurt dışında olduğu belirtildi. Diğer 62 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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