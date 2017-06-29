FETÖ'cü teğmen: Asker olarak sorgulanmam ağırıma gidiyor

Duruşmaya tutuklu sanıklar Hidayet Arı'nın yanı sıra İsmet Sezgin, Kağan Kaya, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, Oğuzhan Çevik ile tutuksuz 14 sanık katıldı. Tutuklu sanıklar sabah saatlerinde jandarma aracıyla adliyeye getirildi. Adliyenin hükümlü kapısından içeri alınan sanıklar daha sonra duruşma salonuna getirildi.

TEĞMEN DURUŞMADA KENDİNİ SAVUNDU

Duruşmada ifadesi alınan tutuksuz sanıklardan Teğmen Şeref Karataş, darbe girişimi gecesini televizyondan takip ettiğini ve KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi) kapsamında İstanbul'da darbecilere karşı durmak için hazırlık yapıldığını söyledi. Kendisinin darbeci olmadığını savunan Karataş şöyle konuştu:

"Darbe girişimi gecesi evimdeydim. Televizyondan köprünün kapatıldığını gördüm ve terör eylemi zannettim. Daha sonra başbakanın televizyonlardaki 'kalkışma' açıklamalarını izledim. Kendi içimizdeki Whatsapp grubundan herkesin kışlaya çağrıldığını ve alarm verildiğini öğrendim. Ben de saat 23.00 sıralarında kışlama geldim. Televizyondan gelişmeleri takip etmeye devam ettim. 1'nci Ordu komutanının açıklamalarını izledim ve ortadaki ciddiyeti anladım. Ali Soylu telefon ederek KOKTOD kapsamında hazırlık yapılmasını istedi. Ben de verilen emri teyit etmek için Ekrem Binbaşı'yı aradım ve 'böyle bir emir var gerçek mi?' diye sordum. Hatta 9 personelim olduğunu, yetersiz olduğunu söylediğimde Ekrem Binbaşı bana 'o zaman sen de gider yardımcı olursun' dedi. Ortak hareket etmek için Süloğlu İlçesi'ndeki 5 bağlı birlik komutanıyla toplantı yaptık ve yazılı emirle hareket etme kararı aldık. Ortada bilgi kirliliği vardı ve darbe girişimine karşı durmak için İstanbul'a gitmemiz halinde sıkıntı yaşanacağını düşündük. Sonra yapılan toplantıda Ali Soylu, 5'nci Kolordu ve Tugay Komutanlığı'nın emriyle KOKTOD kapsamında darbecilere karşı hazırlık yapılmasını ve 06.00'da çıkış için emir beklenmesini söyledi. O anda herkesin düşüncesi İstanbul'da darbecilere karşı çıkmaktı bu yüzden yazılı emri bir daha düşünmedik. Mühimmatları alıp hazırlık yaptık. 06.00 olduğunda çıkış emri verilmedi. Zaten çıkış emri yazılı olmasaydı ben de çıkış yapmayı düşünmüyordum."

"ASKER OLARAK SORGULANMAM AĞIRIMA GİDİYOR"

Darbe girişimini engellemeye yönelik hazırlık yapıldığını ve karşı gelmesi durumunda ayrıca suç işleyeceğini anlatan Teğmen Karataş, askerliğinin sorgulanmasının çok ağırına gittiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ortada gerçekleşmekte olan darbe girişimini engellemek, durdurmak ve müdahale etmeyi geri çevirmiş olsaydım ayrıca suç işlemiş olacaktım. Ben vatan, millet ve vazife uğruna seve seve hayatını vermeye hazır ve bu uğurda ant içmiş bir subay olarak meslek hayatım boyunca görevimi en iyi şekilde yapma gayretim odu. Bunun sorgulanması bile çok ağrıma gidiyor. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, mahkemenizden beraatımı istiyorum."

Mahkeme heyeti diğer sanıkların ifade alma işlemine devam ediyor.





