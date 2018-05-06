FETÖ'cü terörist Hakan Şükür New York Times'a konuştu

ABD'de bulunan FETÖ'nün firari teröristlerinden Hakan Şükür, ABD'nin gazetelerinden New York Times'a konuştu. Kendini acınaklı bir konuma getireren duygu sömürüsü yapmaya çalışan Şükür, Green Card'a başvurduğunu açıkladı.

GREEN CARD BAŞVURUSU YAPTI

Amerika vizesinin 2020’de sona ereceğini söyleyen FETÖ'cü, ABD'deki geleceğinden tedirgin olduğunu bu yüzden vizenin bitmesinden önce vatandaşlık alabilmek için Green Card'a başvurduğunu açıkladı.

Türkiye’yi belki bir gün ileride ziyaret edebileceğini söyledi. Ancak yaşamını ABD’de sürdürebilmek amacıyla kendisi ve ailesi için yeşil kart (ABD’de oturma ve çalışma olanağı sağlayan Green Card) başvurusunda bulunduğunu söyledi.

PARA BULAMIYORMUŞ

Milyon dolarlık evlerde oturan, en lüks arabalarla gezerek ABD'nin en pahalı eyaletlerinden birinde yaşayan Şükür para konusunda da duygu sömürüsü yaptı.

FETÖ firarisi Şükür, hayatının geri kalanında kafe ile uğraşarak geçirmek istemediğini burada bir spor akademisi kurmak için görüşmeler yaptığını da anlattı. Bunun için finansman aradığını ancak FETÖ nedeniyle insanların kendisiyle yan yana gelmekten çekindiklerini söyledi. Bununla birlikte Türkiye'nin mal varlığına el koyduğunu ve banka hesaplarının dondurulduğu için parasız kaldığını belirten Şükür adeta duygu sömürüsü ile yardım talep etti.