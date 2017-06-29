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FETÖ'cü üsteğmenden halkı vurun emri iddianamede

15 Temmuz gecesi nöbetçi olmamasına rağmen karargaha giden şüpheli eski üsteğmen Metin Yağcı'nın halkı vurma emri verdiği iddianameye girdi.

29.06.2017 - 13:46
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iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin iddianamede, karargahta darbe girişimi gecesi yaşanan olaylar anlatıldı.

FETÖ'CÜLER REHİN ALDI

İddianameye göre, darbe girişimi gecesi karargaha gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, koruması ve bazı personel, FETÖ'cü askerler tarafından rehin alındı.

AĞIZLARI BANTLANDI

Darbeci askerler, Aslan ve korumaları ile diğer personeli kelepçeleyerek, ağızlarını bantladı ve toplantı salonunda bekletti.

"HALKI DA VURABİLİRİZ, TEREDDÜT YOK"

Bu sırada karargah binası dışında yaşanan çatışmalar nedeniyle bazı camların kırılması üzerine salonda bulunan herkes tam siper vaziyetine geçerek yere yattı. Saat 02.00 sularında salona gelen şüphelilerden üsteğmen Yağcı, "Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan uzun adam televizyonda konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi ama sorun yok, her şey kontrol altında. Çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok." dedi.

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Fotofilm Merkez Amirliğinde "üsteğmen" rütbesiyle görev yapan şüpheli Metin Yağcı sorgusunda, 16 Temmuz Cumartesi günü nöbetçi olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Kışlasına eşyalarını almak üzere geldiğini, bu sırada sıkıyönetim ilan edildiğini öğrendiğini, ardından da karargahta çatışmaların çıktığını savundu.

GÖRÜNTÜLER YALANLADI

Çatışmalar sırasında teslim olana kadar saklandığını, silah kullanmadığını ileri süren Yağcı'nın, karargahta bulunan kamera görüntülerinin çözümünde, silahlıktan silah aldığı, makam girişi karşısındaki ön bahçede, toplantı salonu girişinde ve karargahta çeşitli yerlerde silahlı bulunduğu tespit edildi.Metin Yağcı, rehin alınan er ve erbaşların tutuldukları konferans salonunun girişinde talimat verirken de görüntülere yansıdı.

İddianamede ise olay tarihinde nöbetçi olmamasına rağmen Jandarma Genel Komutanlığına geldiği, üzerine atılı suçlamaları inkar ettiği, ancak şüphelinin Sükan Toplantı Salonu'nun önüne gelerek, orada bulunan Yusuf Köz ve yanındaki kişilere karargah dışında meydana gelen olaylar hakkında bilgi verdiği tespit edildi.

Yağcı'nın karargah içerisinde birçok noktada görüldüğü, üzerine atılı suçları işlediği kaydedildi.

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