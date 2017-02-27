FETÖ'cü yarbay mahkemede kıvırdı

FETÖ 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoban girişinde durdurulan 81 sanığın yargılanmasına altıncı günde devam edildi.

31'İ TUTUKLU 81 SANIK VAR

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi salonunda görülen duruşmaya, eski Tuğgeneral Doğan ve eski Yarbay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık katıldı.

Duruşmada savunma yapan, darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı eski 2. Tabur Komutanı olan tutuklu sanık Yarbay Çiçek, avukat ve sanıkların sorularını yanıtlamaya devam etti.

Çiçek, darbe girişimi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek, o gece hiç kimsenin burnunun bile kanamadığını savundu.

FETÖ ile ilgili hiçbir bağlantısının bulunmadığını öne seren Çiçek, gözaltına alınmasının ardından evinde, iş yerinde ve otomobilinde yapılan aramalarda herhangi gibi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

FETÖ'CÜ DEĞİLİM DEDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini aktaran Çiçek, savunmasını şöyle sürdürdü: "Olaydan sonra evimde, iş yerimde ve arabamda yapılan aramalarda herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı iddianamede yer almaktadır. Ayrıca hakkımda yapılan araştırmalarda FETÖ'yle ilişkilendirilebileceği hiçbir hususun bulunmadığına dair resmi kayıtlar iddianamede yer almaktadır. Ben asla FETÖ'cü değilim. Olay gecesi bu hainler halka sert bir şekilde müdahale etmiş hatta üzerilerine ateş bile açmışlardır. Sonradan Whatsapp mesajlarında darbecilere engel olanlara en sert bir şekilde müdahale edilsin diye talimat verdiğini gördüm. Kamera kayıtlarında açıkça görülebileceği gibi benim konuşmalarım ve davranışlarım ile hiçbir kimsenin burnunun bile kanamaması darbeci olmadığımı ve darbeye karşı olduğumu açıkça göstermektedir."

Darbe girişiminden önce hiçbir toplantıya katılmadığını iddia eden Çiçek, darbe girişiminin öncesi ve sonrasında mesaide normal dışı herhangi bir faaliyetinin bulunmadığını kaydetti.

4 GÜN ÖNCE BİRLİĞE KATILDI

Darbe girişiminden 4 gün önce birliğine katıldığını aktaran Çiçek, darbe girişiminin yaşandığı gece tugay komutanı Doğan'ın birliğe gelerek incelemelerde bulunarak, "çıkın" emri verdiğini ileri sürdü.

Çiçek, Tuğgeneral Doğan ile personelden yaklaşık 3 metre uzaklıkta konuşma gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çiçek, savunmasında olay gecesi askeri birliğin önünü kesen Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül'ün kendilerini İstanbul'a gitmemeleri konusunda ikna ettiğini belirtti.

İKİ ELİYLE YÜZÜNÜ TUTTU..

Cumhuriyet Başsavcısı Gül'ün iki eli ile yüzünü tuttuğunu ve sürekli İstanbul'a gitmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu dile getiren Çiçek, savunmasında şunları aktardı:''TEM otoyolunda bizi durduran cumhuriyet başsavcımız yanıma gelerek elleri ile yüzümü tuttu. Ayrıca kulağıma Arapça bir şeyler söyledi ancak Arapça bilmediğim için ne söylediğini anlayamadım. Çünkü 3-5 sure biliyordum. O gece kime inanacağım konusunda yaşadığım tereddütlerin bir kısmı da bu olaydan kaynaklanmaktadır. O gece Servet Arslan, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekeleme Timi (KOKTOD) planını göstererek, İstanbul'a gitmemiz için emir verdi.

"AMACIMIZ DARBEYİ BASTIRMAKTI"

Biz de birliğimizi hazırlayarak, darbecilere karşıt olarak, yola çıktık. Bizim tek amacımız darbeyi bastırmaktı. Herhangi bir şekilde yasa dışı bir emir vermedim. İstanbul'a çıkış yaptığımız araçların hiçbiri darbeye destek vermek için elverişli değildir. Bizim İstanbul'a gitmemiz yaklaşık 8 saat sürer. Biz kesinlikle darbe amacıyla İstanbul'a gidemeyiz. Önceki görev yerim olan 1. Ordu karargahında bir yıl içerisinde ordu komutanı Ümit Dündar'dan 4 adet takdir, Salih Zeki Çolak'tan, 1 yıl içerisinde 5 adet takdir aldım. Bir ordu komutanlığında benim kadar çok takdir alan subay astsubay hatta general olduğunu düşünmüyorum. İstenirse bu belgeleri mahkemeye sunabilirim.''

KRİPTOSUZ TESLİZLER DAĞITILDI

Çiçek, darbe girişiminin yaşandığı gece KOKTOD planı kapsamında hazırlıklar yapıldığı esnada kendilerine kriptosuz telsiz dağıtıldığını öne sürdü.

Görüşmelerin kriptosuz telsizler ile yapıldığını vurgulayan Çiçek, gözaltına alınmasının ardından aracında ele geçirilen telsizin kriptosuz olduğunu söyledi. 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile yargılandığına dikkat çeken Çiçek, kriptosuz telsizler ile hiçbir bilgisinin bulunmadığını aktardı.

Çiçek, sıkı yönetim emri ile ilgili bilgisinin olmadığını bildirerek, kendilerine verilen emirlerin yasal olduğunu sandığını sözlerine ekledi.

Çiçek'in savunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

ÖNÜNÜ KESEN VATANDAŞLARA TEHDİT YAĞDIRMIŞTI

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi kapsamında tutuklanan ve TSK'dan ihraç edilen Yarbay Latif Çiçek'in, kalkışmanın yaşandığı gece askeri konvoyun önünü kesen vatandaşları "Askerin silahı var, herkes açılsın" şeklinde tehdit etmesine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede sanıkların "TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.