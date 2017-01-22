FETÖ'cü Zaman yazarı Ünal'ın Lewinsky skandalı itirafı

FETÖ'den tutuklanan Zaman Gazetesi eski yazarı Ali Ünal itirafçı olmak için savcılığa başvurdu.

İfadesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile seks skandalı hakkında konuşan Ünal, Gülen'in teselli için Bill Clinton'a mektup gönderdiğini söyledi.

LEWİNSKY SKANDALI

Lewinsky Skandalı olarak bilinen olayda, Başkan Clinton'ın stajyer Monica ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı..

İfadesinde teselli mektubunu anlatan Ünal şu ifadeleri kullandı; "Fetullah Gülen önemli kişilere mektup gönderirdi. Bunlar arasında Papa, Dalai Lama ile ABD eski Başkanı Bill Clinton da vardı.

Clinton'a gönderilen mektup da hatırladığım kadarıyla Monica hadisesinde bir teselli mektubu idi..."





"GÜLEN AMERİKA'YA DARBEDEN KAÇMAK İÇİN GİTTİ"

"28 Şubat sürecinde, 13 ya da 14 Haziran 1997 günü gazeteci Ali Bayramoğlu, Fetullah Gülen'e haber göndererek ülkede o yıl darbe olacağını söylemiş. Bunun üzerine Fetullah Gülen 1997 yılı Haziran ortasında Amerika'ya gitti. Gitmesinin amacı olası bir darbeden kaçınmaktı.

O esnada yaklaşık 3.5 ay Amerika'da kaldığını biliyorum. Nerede kaldığını bilmiyorum ancak Nevval Sevindi adlı gazetecinin 'New York Sohbeti' adlı röportajdan New York'ta kalmış olabileceğini düşünüyorum.

"KATOLİK PAPAZIYLA SIKLIKLA GÖRÜŞÜYORDU"

Fetullah Gülen bu seyahatinde 2 kişi ile görüşmesinden sıklıkla bahsederdi. Bunlardan biri Sydney Grifit adlı bir kişiydi. Bu kişi sanırım Katolik Papazıydı. Diğeri de Türkiye'deki Patrik Partelomon'un Amerika'daki temsilcisi olan papazdı.

DEMİREL 'TEHLİKE GEÇTİ GERİ DÖN' DEDİ

Gülen'in bizzat anlatımına göre merhum Süleyman Demirel kendisini arayarak, 'tehlike geçti, dön artık' çağrısı üzerine Türkiye'ye döndüğünü biliyorum.."