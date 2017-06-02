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FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün ByLock konuşmaları

Yurt dışındaki FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün, örgütte kopmaların yaşanmaması için uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

02.06.2017 - 08:02
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FETÖ tepe kadrosunun, şifreli haberleşme programı ByLock üzerinde yaptığı mesajlar ilk kez çözümlendi. Çözümlenen mesajlardan en önemlisi ise, Ergenekon savcısı firari Zekeriya Öz’e ait. ByLock mesajlarında, teröristbaşından ‘dayı’ diye bahseden Öz, Gürcistan’a kaçıp kendini kurtardıktan sonra Türkiye’de kalanların örgüte sırtını dönmemeleri için onları rüyalarla kandırıyor.

"RÜYADA KIYAMET KOPMUŞTU..."

Akşam gazetesinin haberine göre; Zekeriya Öz, 5 Şubat 2016 tarihinde bir örgüt üyesiyle yaptığı görüşmede rüya yalanını anlatıyor.

Rüyayı bir arkadaşının eşinin gördüğünü anlatan Öz, şu mesajı paylaşıyor; “Rüyada kıyamet kopmuştu. Hepimiz mahşere yürüyorduk. Fakat efendimizin ümmetinde diğer ümmetlere göre farklı bir durum vardı. Peygamberimiz öndeydi, sağında hoca efendi vardı. Efendimiz ümmetine seslenerek, şöyle diyordu; ‘Allah hoca efendiye tabi olanları hoca efendi ile birlikte huzuruna çağıracak. Allah hoca efendiyi çok seviyor. Bu sebeple hem ona hem de onun arkasından gidenlere bir üstünlük tanıdı."

"MEMLEKET KAN GÖLÜ"

Bir örgüt üyesi 21 Ağustos 2015’te Zekeriya Öz’e, şunları yazıyor; “Yok yeni bir şey, gündem iyice değişti. Memleket kan gölü. Notlar çok güzel ilaç gibi. Unutulmanız güzel, herkes kendi işine gücüne bakıyor. Balık hafızalı kamuoyu unuttu sizin çıkışınızı.”

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