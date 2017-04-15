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FETÖ'cüler için yurt dışından para gönderildi

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'den tutuklu olan hakim ve savcıları savunması için bir hukuk bürosuna yurt dışından para geldiğini açıkladı.

15.04.2017 - 19:15
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FETÖ'cüler için yurt dışından para gönderildi

Süleyman Soylu, Trabzon'da Atatürk, Hürriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin siyasi tarihinde yaşananları ve mevcut sistemin yol açtığı sorunları anlattı.

FETÖ'CÜLER İÇİN YURT DIŞINDAN PARA YOLLANDI

Bakan Soylu, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum hakkında da bilgi vermek istediğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir Batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.' Sözleşme yapıyorlar. Bunu, o hukuk bürosundaki bir vatansever avukat, 'bu ülkeye ihanettir, bu topraklarımıza ihanettir, bu memleketimize ihanettir' diye bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor. Ey Türkiye, nasıl yedi düvel İstiklal mücadelesinde ve Çanakkale’de üzerimize gelmişse bugün de üzerimize geliyor ama nafile Türk milleti ayaktadır."

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