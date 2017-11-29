FETÖ'cüler imaj değiştirmeye başladı

Kırklareli'nde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 2'si tutuksuz 15 eski askeri personelin yargılanması sürüyor.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık, ceza infaz kurumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında Halk Eğitim Merkezinde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna getirildi.
TOPÇU SUBAYIN YENİ İMAJI
FETÖ'ye hizmet eden eski topçu subayların, örgüt üyeliği algısından kurtulmak için imaj değişikliğine gittiği gözlerden kaçmadı.