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FETÖ'cüler oy kullanırken yakalandı

Eskişehir'de FETÖ soruşturmasından aranan 2 kişi, oy kullanırken yakayı ele verdiler.

İHA | 25.06.2018 - 15:42..
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FETÖ'cüler oy kullanırken yakalandı

FETÖ'cüler dün gerçekleştirilen seçimlerde kaçmaktan kurtulamadı.

OKULDA GÖZALTINA ALINDILAR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kocaeli ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılıklarınca devam eden soruşturma kapsamında ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan açığa alınan ve aranan havacı üsteğmen İsmail K. ile Bilkent Üniversitesi öğrencisi Harun G.’yi 24 Haziran şeçimlerinde oy kullanmak için geldikleri okulda yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandam emniyete götürülen 2 şahsın sorgularının devam ettiği bildirildi.

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