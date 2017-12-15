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FETÖ'cüler Yunanistan sınırında yakalandı

Yunanistan sınırında kaçma hazırlığında olan 5 FETÖ'cü ve 3 Pakistanlı gözaltına alındı.

AA | 15.12.2017 - 18:23..
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İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Karpuzlu beldesinde 1. derece askeri yasak bölgede 12 kişilik grubu tespit etti.

MESLEKLERİNDEN İHRAÇ EDİLDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Kimlik kontrolünde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda uzman yardımcısı olarak çalışırken ihraç edilen A.S, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda uzman yardımcısı olarak çalışırken ihraç edilen A.S, Bilecik'te bir lisede kimya öğretmeni olarak çalışırken ihraç edilen H.İ.İ, Gölbaşı İlçe Tarım Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak çalışırken ihraç edilen E.İ, örgütle bağlantılı bir lisede çalıştığı tespit edilen S.K ile bunlara yardım ettiği belirlenen Pakistan uyruklu A.K, A.R, S.A gözaltına alındı.

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