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FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve Yunanistan'ın Rodos Adası’na kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İHA | 09.01.2018 - 19:54..
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Karadere Mahallesi’nde devriye atan jandarma ekipleri Gavurağılı mevkiinde durumundan şüphelendiği 5’i çocuk 12 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Kontrol sırasında gruptan bazılarının kaçmaya çalışması üzerine gözaltına alınan şüpheliler yakalanarak Eşen Karakol Komutanlığına götürüldü.

RODOS ADASI'NA KAÇACAKLARDI

Şüphelilerin burada yapılan kimlik kontrollerinde Şenol U., Oğuzhan P., Hüseyin S. ve Mahmut A.’nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olması nedeniyle arandığı tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı yollarla Rodos Adası’na geçmek için tekne bekledikleri öğrenildi.

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine sevk edilen zanlılardan Şenol U., Oğuzhan P. "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Hüseyin S. ve Mahmut A. ise tutuklanarak haklarında yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında Amasya’ya gönderildi.

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