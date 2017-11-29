FETÖ'cülere ankesörlü telefon operasyonu

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen, haklarında daha önce adli işlem yapılmayan, çoğunluğu muvazzaf çeşitli rütbelerdeki 19 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
13 İLDE 15 ADRESE OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Nevşehir, İzmir, Adana, Ankara, Kayseri, Kastamonu, Aksaray, Şırnak, Şanlıurfa, Çanakkale, Samsun, Ağrı, Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 ayrı adreste arama çalışmaları devam ediyor.