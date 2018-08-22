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'FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasını, basiretsizliktir'

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasını, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirdi.

İHA | 22.08.2018 - 17:24..
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'FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasını, basiretsizliktir'

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'da FETÖ'cü askere iltica hakkı tanınmasına yönelik karara sert tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, söz konusu karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"CİDDİ OLUMSUZ ETKİLERİ OLACAK"

"Güven artırıcı önlemlerin yeniden başlatılmasının konuşulduğu ve her türlü iyi niyeti gösterdiğimiz şu günlerde, darbeci hainler hakkında verilen mahkeme kararı tam bir basiretsizlik örneği olmuştur.

Darbeci teröristlerle ilgili hukuka, demokrasiye ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun kararlar alınmadan, güven artırıcı önlemlerin uygulamalarında bir gelişme beklenemez. Bunun da ilişkilerimize ciddi olumsuz etkileri olacağı açıktır."

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