taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.670
USD
3,6439
EURO
3,8867
ALTIN
146,72
PETR
53,1400

FETÖ'cülere tahliye kararı veren hakimler açığa alındı

HSYK, 45 hakim ve savcıyı da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç etti.

03.04.2017 - 19:40
  1. Haberler
  2. İç Haber
FETÖ'cülere tahliye kararı veren hakimler açığa alındı

Tahliye kararı verilen 21 sanıktan 13'ü bir başka soruşturma kapsamında, 8'i ise savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

HSYK'DA FETÖ TEMİZLİĞİ

HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.

HAKİMLER AÇIĞA ALINDI

Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün medya yapılanması davasında 21 kişiye tahliye kararı veren Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı, hakimler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim, HSYK tarafından açığa alındı.

TAHLİYE EDİLİP TEKRAR GÖZALTI KARARI

Davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Şarkıcı Atilla Ataş, Gazeteciler Ali Akkuş, Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tekrar gözaltına alınmasına karar verilmişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

266
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

97
St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama

165
Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

184
Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki

Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki

198
Ünlü model Raudha Athif intihar etti

Ünlü model Raudha Athif intihar etti

28
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz iddiası

311
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM