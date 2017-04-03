FETÖ'cülere tahliye kararı veren hakimler açığa alındı

Tahliye kararı verilen 21 sanıktan 13'ü bir başka soruşturma kapsamında, 8'i ise savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

HSYK'DA FETÖ TEMİZLİĞİ

HSYK tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 45 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi.

HAKİMLER AÇIĞA ALINDI

Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün medya yapılanması davasında 21 kişiye tahliye kararı veren Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı, hakimler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim, HSYK tarafından açığa alındı.

TAHLİYE EDİLİP TEKRAR GÖZALTI KARARI

Davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Şarkıcı Atilla Ataş, Gazeteciler Ali Akkuş, Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme" ve "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tekrar gözaltına alınmasına karar verilmişti.