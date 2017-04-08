FETÖ'cülere Tansu Çiller gibi giyinin talimatı

İddianamede hakim ve savcıların itiraflarından örnekler de verildi, hakim ve savcı bir gizli tanık ifadesinde örgüt üyesi kadın hakim ve savcıların giyim kuşamlarını eski başbakanlardan Tansu Çiller’in giyim kuşamına yakın olması gerektiği yönünde talimat aldıklarını söyledi.

İddianamede murakıpların hâkim ve savcı adaylarına gerektiğinde oruç tutmama, oruç tutsa dahi elinde su şişesiyle gezme, Cuma namazına gitmeme, kokteyl ve resepsiyonlarda içki içme, örgüt dışından başka bayanlarla evlenmeme yönünde telkinde bulundukları kaydedildi.

2014 HSYK SEÇİMLERİ

2010 yılı sonrası Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu vasıtasıyla yüksek yargı organlarına seçtiği üyelerle hâkim olan örgütün, Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa Mahkemesi gibi kurumları da dolaylı olarak ele geçirdiği vurgulanan iddianamede, 2014 HSYK seçimlerinin dönüm noktası olduğu vurgulandı. 2010 ve sonrasında seçilen örgüt mensupları sayesinde Danıştay ve Yargıtay’ da ciddi hâkimiyet elde eden örgütün, sözde lideri Fetullah Gülen’ in talimatıyla YARSAV'a sızarak bu derneğin seçimlerin kazanılması için kullanıldığı kaydedildi.