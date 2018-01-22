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FETÖ'cüleri kaçıran şebeke çökertildi

Muğla'dan yasa dışı yollarla FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran 6 kişilik şebeke çökertildi.

DHA | 22.01.2018 - 16:21..
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına çıkarttığını öğrendi.

16 OCAK'TA OPERASYON DÜZENLENDİ

Harekete geçen ekipler, Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde 16 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.A., H.O.U., İ.D., A.A., İ.D. ve T.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin gemi kaptanı, memur, esnaf, çiftçi ve bir belediye çalışanı olduğu belirlendi.

FETÖ'cüleri kaçıran şebeke çökertildi

FETÖ'CÜLERİ KAÇIRIYORLARDI

Gözaltına alınan 6 kişinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok sayıda FETÖ/PDY üyesini tekneyle Yunanistan ve İtalya'ya götürdüğü öne sürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

FETÖ'cüleri kaçıran şebeke çökertildi

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