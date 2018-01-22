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FETÖ’cüleri tekneyle kaçıran şebeke çökertildi

Muğla'da FETÖ/PDY üyelerini tekne ile Yunanistan ve İtalya’ya kaçırdıkları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 22.01.2018 - 14:35..
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Fetullahçı Terör Örgtü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında terör örgütü mensubu veya haklarında arama kararı olan şahısları yasa dışı deniz yoluyla Dalaman ve Ortaca kıyı şeridinden İtalya ve Yunanistan’a kaçırdığı iddia edilen 5 kişi, Muğla Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı.

FETÖ’cüleri tekneyle kaçıran şebeke çökertildi

Aralarında belediye çalışanı, memur, esnaf ve tekne kaptanının bulunduğu S.A., H.O.U., A.A. İ.D. ve T.T. emniyette yapılan sorgularının ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

FETÖ’cüleri tekneyle kaçıran şebeke çökertildi

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