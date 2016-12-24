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FETÖ'cüleri ve PKK'lıları yurtdışına kaçıran 38 kişi belirlendi

Terör örgütü PKK'lıları ve suça karışmış kişileri yurtdışına kaçıran 38 kişi belirlendi.

Haber Merkezi | 24.12.2016 - 10:21
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fetökayıp

Şubat ayından itibaren yürütülen çalışmalar sonucu PKK ve FETÖ yandaşlarını, suça karışmış kişileri ve göçmenleri Avrupa'ya götürdüğü iddia edilen 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçığı yapan bir şebekeye yönelik 10 ay önce çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından terör örgütü PKK'lıları ve suça karışmış kişileri yurtdışına kaçıran 38 kişiyi belirledi.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Polis ekiplerinin 38 şüphelinin adreslerinde yaptıkları aramalar devam ediyor.

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