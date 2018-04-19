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FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran 2 kişiye tutuklama

Ardahan'da, FETÖ/PDY mensuplarının sınır kapısından yurt dışına kaçmasına yardım eden biri gümrük memuru 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

AA | 19.04.2018 - 20:38..
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Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Çıldır Gümrük Müdürlüğünde görevli gümrük memuru S.A'nın, yurt dışına çıkış yapmak isteyenleri kendisi ile tanıştıran Y.E.A. ile haklarında FETÖ/PDY üyesi olmaktan soruşturma yürütülen kişilerin yurt dışına kaçışına yardımcı olduğu belirlendi.

FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran 2 kişiye tutuklama

RÜŞVETTEN DE SUÇLANIYORLAR

Örgüt mensuplarını Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'ndan rüşvet karşılığı yurt dışına kaçırdıkları belirtilen S.A. ile Y.E.A. güvenlik güçlerince gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcılığına getirilip sorgulanan her iki zanlı, "FETÖ/PDY üyesi olmak" ve "rüşvet" suçlarından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan zanlılar, tutuklanıp cezaevine konuldu.

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