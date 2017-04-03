FETÖ'cülerin Belçika'ya iltica başvurusu arttı

Belçika'nın Het Laatste Nieuws ve De Morgen gazetelerinde, Belçika’ya Türk vatandaşlarının iltica taleplerinde rekor seviyede artış yaşandığı yönünde haberler yer aldı.

FETÖ'CÜ 678 KİŞİ BELÇİKA'YA BAŞVURDU

Belçika’ya önceki yıllarda yaklaşık 300 Türk vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonraki 8 ayda ise bu sayının yüzde 123 artarak 678'e ulaştığı belirtildi.

ARALARINDA ASKER VE SAVCI DA VAR

İltica başvurusunda bulunanların avukat, gazeteci, savcı, asker, iş adamı ve öğretmen gibi mesleklere sahip olduğu ifade edilen haberlerde, bu kişilerin çoğunun FETÖ ile bağlantılı oldukları bilgisine yer verildi.

İltica başvurusu yapan FETÖ mensuplarının tanınmamak için Belçika'da isimlerinin değiştirilmesi taleplerinde de bulundukları ifade edildi.