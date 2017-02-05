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FETÖ'cülerin durumu The Economist'i üzdü

FETÖ'nün finans kaynaklarını "Anadolu Kaplanları" olarak tanımlayan The Economist, kaplanların çoğunun hukuksuzca hapse atıldığını yazdı.

05.02.2017 - 09:58
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FETÖ'cülerin durumu The Economist'i üzdü

Londra merkezli The Economist, 15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'ye karşı yürütülen operasyonlarda tutuklanan iş adamlarının durumunu değerlendirdi.

The Economist'in haberinde; Anadolu Kaplanları olarak tasvir edilen tutuklu iş adamlarının, 2000'li yıllarda Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağladığı iddia edildi.

FETÖ SIKIŞTI SES İNGİLİZDEN GELİYOR

FETÖ'nün finans kaynağı olan iş adamlarına yapılan operasyonların yanlış olduğunu belirtilen The Economist; bankaların, okulların ve vakıfların yönetimlerine devlet tarafından hukuksuzca el konulduğunu iddia etti.

HABER TAMAMEN TÜRKİYE ALEYHİNDE

Türkiye aleyhinde çıkarılan haberde, FETÖ'nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Boydak Holding'e el konulmasının büyük bir tasfiye furyasının devamı olarak nitelendirildi.

FETÖ'cülerin durumu The Economist'i üzdü

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