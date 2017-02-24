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FETÖ'cülerin kaçış planı suya düştü

Emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalanan savcıların, konsolosluk aracıyla yurt dışına kaçmayı planladıkları belirlendi.

24.02.2017 - 12:43
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası Türkiye'de bulunan bazı konsoloslukların kullanmadıkları veya değiştirmeyi planladıkları araçları yurt dışında satmak için vekalet alan kişilerin üst düzey FETÖ üyelerini yurt dışına çıkardığını tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Kapıkule Sınır Kapısı ve çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen düzenleyen polis ekipleri, darbe girişiminin ardından Dışişleri Bakanlığındaki memurluk görevinden çıkarılan F.N.Y. ile 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİNDEN FETÖ'CÜLERE ULAŞILDI

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri üzerine İstanbul'da düzenlenen operasyonla eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya yakalandı.

FETÖ'cülerin kaçış planı suya düştü

KAÇIRMAYI PLANLADIKLARI İSİMLER

Ayrıca şebeke üyeleri sorgularında, hakim ve savcıları yurt dışına çıkarmayı planladıklarını itiraf etti.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden F.N.Y'nin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı.

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