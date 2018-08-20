taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.10005
Euro
6.95885
Altın
1186.1345
Borsa
90185.99

FETÖ'cülerin Kurban Bayramı planları engellendi

Kurban Bayramı'nda sivil bir öğrenci kimliğinde insanlardan kurbanların derilerini toplamayı planlayan FETÖ'cülerin şifreleri çözüldü.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 12:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
FETÖ'cülerin Kurban Bayramı planları engellendi

FETÖ'nün gözde gelir kaynağı olan kurban paralarına bu bayram büyük darbe vuruldu.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda FETÖ'nün oyunu deşifre edilmiş ve yurt genelinde engellemek için önlemler alınmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz’ün talimatıyla başlatılan operasyon sonucunda, kurban derilerinin toplanma aşamasında izledikleri yol ortaya çıktı. Kurban derisi ve kelleleri toplayıp paraya çevirdikleri anlaşıldı.

FETÖ'cülerin Kurban Bayramı planları engellendi

ÖĞRENCİ KİMLİĞİNDE PAZARLIK

Akşam Gazetesi'nden Hilal Yıldırım'ın haberine göre, FETÖ’cülerin et, deri, kelle ve sakatatlarının toplanması ve pazarlanarak paraların teslimatının yapılması görüntülendi. Kurban derisi toplamaya çıkan şüpheliler anbean takip edildi.

Örgüt üyelerinin kayıtlarda kurban derilerini ‘gömlek’ veya ‘futbolcu’, derileri toplama faaliyetinin ise ‘maç’ olarak şifreledikleri ortaya çıktı. Ayrıca örgüt adını kullanmadan sivil bir öğrenci gibi insanlarda iletişim kurdukları öğrenildi.

FETÖ'cülerin Kurban Bayramı planları engellendi

FETÖ'cülerin kayıtlardaki şifreli konuşmaları şöyle:

Ahmet Ö.: ”Bu takım oyuncuları var ya isimleri tamam o bide takım oyuncuların parası var akşama kadar ne yapabilirsek yapalım. Futbolcunun masrafları var”.

Yalçın E.: “Çok az olur inanki çok değil tosun tosun yazdım ben tosun yazdım bunda sana. 5 yapıyorum tamammı 5 yazıyorum - çok ekside gidiyoz çok ekside gidiyoz."

Fatih G.: ”Biz gelcez de abi şöyle bişey var Atilla abi öğrenci şey adına yurt adına veya şuraya buraya adına sakın istemeyin abi sivil olsun. Tanesi 70 lira abi. Abi götürüyorsunuz oraya ama şey arkadaşlar şey yapsınlar kendi adlarına öğrenciyiz gibi.”

Fatih G.: ”Abi bizim gittiğimiz şeyde mahsur kaldık. Şeyi basmış basmışlar. Gömlekleri (deri şifresi) götürdüğümüz yeri basmışlar gelmeyin diyorlar.”

FETÖ'cülerin Kurban Bayramı planları engellendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

161
Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

264
Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

28
Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

52
Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

71
ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

47
G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM